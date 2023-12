Ο Ολυμπιακός “πάτησε” την Μπάτσκα Τόπολα με 5-2 στο “Κ. Καραϊσκάκης” και κατάφερε να προκριθεί στους “32” του Conference League. Οι “ερυθρόλευκοι” είχαν συγκεκριμένους πρωταγωνιστές, τους οποίους αναγνώρισε και η UEFA.

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού στο 5-2 επί της Μπάτσκα Τόπολα, πραγματοποίησε μια… γεμάτη εμφάνιση που τον έθεσε υποψήφιο για MVP της αγωνιστικής, σύμφωνα με με την ανάρτηση της UEFA (μαζί με άλλους τρεις παίκτες) στο λογαριασμό του Europa League.

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν σε ένα ακόμα ματς, ηγέτης του Ολυμπιακού, είχε τρεις ασίστ στην αναμέτρηση, ενώ εκτέλεσε και το κόρνερ από το οποίο προήλθε το αυτογκόλ του Ιλιτς, μετά από κεφαλιά του Ρέτσου στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου.

Chytil, Fortounis, Birmančević & Gonçalo Inácio all led their teams to impressive wins



Which of these 4 gets your #UEL Player of the Week vote?@hankookreifen || #UELPOTW