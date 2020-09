Με απογευματινή προπόνηση στο Ρέντη ολοκληρώθηκε την Τρίτη (22.09.2020) η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το εντός έδρας –πρώτο– παιχνίδι των playoffs του Champions League κόντρα στην Ομόνοια (23/9, 22:00).

Ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε όλους τους “ετοιμοπόλεμους” παίκτες του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με την Ομόνοια στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ολυμπιακός: “Συμφωνία με Φενέρμπαχτσε για Γκάρι Ροντρίγκες” γράφουν οι Τούρκοι

Ο Πορτογάλος τεχνικός έβαλε στους 21 παίκτες της αποστολής τον Ζοζέ Σα, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να ξεκινήσει και στην αρχική 11άδα.

Μαρτίνς: “Καλά προετοιμασμένοι για Ομόνοια! Ο Ολυμπιακός τους περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα”

Εκτός είναι ο Σουντανί που δεν είναι ακόμη έτοιμος και ο Βρουσάι που έχει κορονοϊό.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπα, Μπουχαλάκης, Μπρούνο, Καφού, Σισέ, Κάιπερς, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Χασάν, Χολέμπας, Κρίστινσον, Καμαρά, Μασούρας, Εμβιλά, Παπαδόπουλος, Ραφίνια, Ραντζέλοβιτς, Σα, Σεμέδο, Τζολάκης, Βαλμπουενά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Ομόνοια. / The squad players selected ahead of the match against @OMONOIAfootball. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UCL #OLYOMO #Football #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/IrCg3HwNpH