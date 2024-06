Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold out ο τέταρτος τελικός της Basket League στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στον τέταρτο τελικό των δυο ομάδων για την Basket League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν πως η αναμέτρηση στο ΣΕΦ είναι sold out.

To σπουδαίο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τέταρτο τελικό των δυο «αιώνιων» στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα της Basket League θα είναι sold out, καθώς οι φίλοι των Πειραιωτών εξαφάνισαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση.

Με ανακοίνωση της η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε το συγκεκριμένο γεγονός, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο.

SOLD OUT ο 4ος τελικός!



Together We Fight και για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος!



Τα εισιτήρια για τον αυριανό (12/06, 21.15) 4ο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!



Αύριο το ΣΕΦ θα είναι (ξανά) κατάμεστο και ΜΑΖΙ θα τα δώσουμε όλα -πάντα σε… pic.twitter.com/5W6cQ1kdT4