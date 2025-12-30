Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστούν τα βίντεο με την ανάλυση των φάσεων από την ΚΕΔ

Το πρωί της Τρίτης (30/12/2025) πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου συζητήθηκε η απόφαση της ΚΕΔ να βάλει τέλος στα βίντεο με τις αναλύσεις των φάσεων από τον Στεφάν Λανουά.

Η συνεδρίαση κράτησε περίπου τρεις ώρες και σ’ αυτή συμμετείχαν οι Γιάννης Αλαφούζος, Ιβάν Σαββίδης, Μάριος Ηλιόπουλος και ο Κώστας Καραπαπάς.

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστούν τα βίντεο της ΚΕΔ με τις αναλύσεις των φάσεων κάθε αγωνιστικής.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, εμφανίστηκε σκεπτικός και απάντησε πως θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του.