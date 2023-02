Λίγες ώρες πριν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ο Ματιέ Βαλμπουενά έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (20:30) στο Φάληρο για την 24η αγωνιστική της Super League 1 και θέλει τη νίκη για να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αιώνιου ντέρμπι, έστειλε μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος άσος των Πειραιωτών έγραψε στο twitter: «Σας χρειαζόμαστε σήμερα στο Καραϊσκάκη»

DERBY DAY vs. @paofc_

We need you today at Karaiskakis #OlympiacosFamily 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cDCGoXFZBB