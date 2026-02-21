Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η φοβερή στιγμή του Σλούκα με τον Βεζένκοφ και η κίνηση των Πειραιωτών στην απονομή του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα στον τελικό του Allwyn Final 8, επικράτησε 79-68 του Ολυμπιακού και κατέκτησε για 22η φορά -και δεύτερη συνεχόμενη- το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ ανδρών.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έδωσαν τη “μάχη” τους στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, με το “τριφύλλι” να κάνει πολύ καλό ματς σε άμυνα και επίθεση, τους Πειραιώτες να εμφανίζονται κατώτεροι των περιστάσεων και να χάνουν το δεύτερο τίτλο της σεζόν στην Ελλάδα (ο πρώτος ήταν το Super Cup, το οποίο κατέκτησαν).

Το ματς είχε δυνατές αγωνιστικές αλλά και εξωαγωνιστικές στιγμές. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο πρώτος σκόρερ του τελικού, Σάσα Βεζένκοφ αποχώρησε για τα αποδυτήρια και δεν επέστρεψε στον αγώνα, μένοντας στον πάγκο. Τη στιγμή που αποχωρούσε από το παρκέ, ο Κώστας Σλούκας βρέθηκε μπροστά του και ενδιαφέρθηκε για την κατάσταση του αντιπάλου του.

“Καλά είσαι” τον ρώτησε ο Σλούκας, καθισμένος σε διαφημιστική πινακίδα, με τον Σάσα Βεζένκοφ να του εξηγεί στα γρήγορα που έχει ενοχλήσεις και τον αρχηγό του παναθηναϊκού να κάνει έναν μορφασμό και να του δίνει ένα φιλικό χτύπημα.

Λίγη ώρα μετά, αφού το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον παναθηναϊκό θριαμβευτή, οι παίκτες του Ολυμπιακού πήραν τα μετάλλιά τους αλλά δεν αποχώρησαν για τα αποδυτήρια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του έμειναν στην άκρη -στη σειρά, σε μια από τις μπασκέτες του γηπέδου- και παρακολούθησαν την απονομή του τροπαίου και τη χαρά των πρασίνων, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τον αντίπαλό τους.