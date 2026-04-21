Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός μόνο στον τελικό του Final Four της Euroleague

Με τη νίκη των πρασίνων οι δύο ομάδες είναι αδύνατο να συναντηθούν πριν το παιχνίδι του τίτλου
Ο Λεσόρ
Ο Λεσόρ κόντρα σε Γουόκαπ και Παπανικολάου (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 87-79 τη Μονακό και πήρε την 7η θέση στη Euroleague για να αναμετρηθεί με τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague με αποτέλεσμα να αποφεύγει σειρά αγώνων με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στην 1η θέση της regular season.

Η νίκη του Παναθηναϊκού αποτρέπει οποιαδήποτε συνάντηση με τον Ολυμπιακό μέχρι τον τελικό, καθώς μόνο αν φτάσουν και οι δύο μέχρι εκεί θα έχουμε ελληνικό εμφύλιο στη Euroleague και μάλιστα στο Final 4 της Αθήνας.

Στα ημιτελικά ο νικητής του Βαλένθια θα κοντραριστεί με τη σειρά Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ η σειρά Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας θα συναντηθεί με το Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις.

Αθλητικά
