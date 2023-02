Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο “αιώνιο” ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League 1, με τους προπονητές των δύο ομάδων να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες του αγώνα.

Η μεγάλη έκπληξη αφορά την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, καθώς ο Μίτσελ άφησε τελικά εκτός αποστολής τον Χάμες Ροντρίγκες, που είχε μόλις επιστρέψει από τραυματισμό, αλλά θεωρούνταν έτοιμος για το ματς.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Σωκράτης, Ροντινέι, Εμβιλά, Ινμπόμ, Κανός, Μπιέλ, Μπακαμπού και Φορτούνης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan!🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYPAO #Stoiximan pic.twitter.com/R9EdMngkFB