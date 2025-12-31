Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πάνω από 5.500 εισιτήρια έχουν φύγει για το Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει το 2026 με την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, με τους φίλους των ερυθρολεύκων να έχουν ήδη εξαφανίσει 5.500 εισιτήρια από τα περίπου 8.500 που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει το 2026 με την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, με τους Πειραιώτες να διεκδικούν το Super Cup το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 17:00, MEGA) κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Συνολικά η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έχει προμηθευτεί περίπου 8.500 εισιτήρια και λίγα 24ωρα πριν από το σπουδαίο ραντεβού, έχουν φύγει πάνω από 5.500 εισιτήρια.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εξαφανιστούν και τα υπόλοιπα εισιτήρια, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να δίνει βροντερό παρών στο Παγκρήτιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
332
222
150
149
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo