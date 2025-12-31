Ολυμπιακός: Πάνω από 5.500 εισιτήρια έχουν φύγει για το Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, με τους φίλους των ερυθρολεύκων να έχουν ήδη εξαφανίσει 5.500 εισιτήρια από τα περίπου 8.500 που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει το 2026 με την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, με τους Πειραιώτες να διεκδικούν το Super Cup το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 17:00, MEGA) κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Συνολικά η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έχει προμηθευτεί περίπου 8.500 εισιτήρια και λίγα 24ωρα πριν από το σπουδαίο ραντεβού, έχουν φύγει πάνω από 5.500 εισιτήρια.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εξαφανιστούν και τα υπόλοιπα εισιτήρια, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να δίνει βροντερό παρών στο Παγκρήτιο.