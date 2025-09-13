Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: «Ερυθρόλευκο» πάρτι στην επιστροφή Ποντένσε στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός πήρε σημαντική νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό με 5-0, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League και έκανε το 3/3 πριν το πρώτο παιχνίδι του Champions League. Τη νίκη επισκίασε η επιστροφή με γκολ του Ντανιέλ Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους».

Η κόκκινη κάρτα που πήρε ο Γκριν στο 35′ ήταν καταλυτική για την έκβαση του αγώνα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» μόλις επέστρεψαν από τα αποδυτήρια για το δεύτερο μέρος τους αγώνα ήταν απόλυτα προσηλωμένοι να πάρουν τη νίκη. Ελ Κααμπί, Ορτέγκα, Ποντένσε και Ταρεμί οι σκόρερ του Ολυμπιακού στην τρίτη τους νίκη στην Super League.

Στο ντεμπούτο τους σκόραραν και ο Ντανιέλ Ποντένσε και ο Μεντί Ταρεμί, σφραγίζοντας τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό. Έτσι, οι γηπεδούχοι διατήρησαν το απόλυτο στην Ελλάδα και πλέον έχει το μυαλό του στην Ευρώπη, αλλά και στον Ζέλσον Μάρτινς που αποχώρησε με τραυματισμό στο 18′.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός είχε πολλές καλές στιγμές στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε δύο φορές απέναντι από τον Τιναλίνι, όμως ο Ουρουγουανός αντέδρασε σωστά και στις δύο ευκαιρίες. Ο Τσικίνιο είχε επίσης μία πολύ καλή στιγμή, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ, μετά από σέντρα του Τσικίνιο.

Ο Πανσερραϊκός έχασε παρόλα αυτά τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος με τον Μπανζάκι να εκμεταλλεύεται το λάθος της άμυνας των «ερυθρολεύκων», να περνάει τον Τζολάκη, αλλά να μην μπορεί να ολοκληρώσει τη φάση. Η στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήταν σίγουρα η κόκκινη κάρτα του Γκριν, για μαρκάρισμα πάνω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο Ζαμπαλάς μετά από χρήση του VAR, άλλαξε την αρχική του απόφαση και μετέτρεψε την κίτρινη κάρτα σε κόκκινη στο 35′.

Ο Ολυμπιακός βρήκε άμεσα το γκολ που έψαχνε στο δεύτερο ημίχρονο με δυνατή κεφαλιά του Ελ Κααμπί, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την σέντρα ακριβείας του Ορτέγκα. Ο Αργεντινός μπακ των γηπεδούχων κλείδωσε τη νίκη, καθώς μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του Πανσερραϊκού, σκόραρε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Ολυμπιακού με αριστερό πλασέ.

Ο Ποντένσε πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 68′ και χρειάστηκε μόλις 2 λεπτά για να πετύχει το πρώτο τέρμα για τους «ερυθρόλευκους» μετά την επιστροφή του. Μάλιστα, το έκανε με έναν πανέμορφο τρόπο, καθώς δοκίμασε πλασέ με το δεξί από τα 30 μέτρα και νίκησε τον Τιναλίνι.

Στο 83′ ο Ταρεμί κέρδισε πέναλτι από τον Δοϊρανλή, με τον Γιαζιτσί να εκτελεί και τον Τιναλίνι να αποκρούει με τη βοήθεια του δοκαριού. Ο Ιρανός στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης πέτυχε και δεύτερο τέρμα, με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή του Πανσερραϊκού.

Ο Ταρεμί ολοκλήρωσε το θρίαμβο του Ολυμπιακού με δύο τέρματα σε πέντε λεπτά. Αρχικά, στο 88′ με ωραίο πλασέ νίκησε τον Τιναλίνι για το 4-0 και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης «έγραψε» το 5-0 με δυνατή κεφαλιά.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κοστίνια, Μουζακίτης, Έσε (Σιπιόνι 74′), Τσικίνιο (Γιαζίτσι 75′), Μάρτινς (Στρεφέτσα 18′), Καμπελά (Ποντένσε 69′), Ελ Κααμπί (Ταρεμί 69′).

Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (Καρασαλίδης 79′), Τσαούσης, Λιάσος (Γκιλαμιέρ 79′), Ομεονγκά, Φαλέ (Δοϊρανλής 79′), Μπανζάκι (Νάνελι 51′), Γκριν, Ιβάν (Σαββίδης 91′).