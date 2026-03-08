Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0 τελικό: Ισοπαλία στο Φάληρο και κορυφή για την ΑΕΚ

Από σερί δυο νικών προέρχονται Πειραιώτες και Θεσσαλονικείς, αλλά και από ευρωπαϊκό αποκλεισμό
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
24η αγωνιστική Super League
Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ
0 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ λύνουν τις… διαφορές τους στο Φάληρο, μέχρι να τα πουν ξανά στα Play Off, για τη διεκδίκηση του τίτλου στη Super League. Οι δυο ομάδες είναι στους 53 βαθμούς, με την ΑΕΚ να είναι προσωρινά επικεφαλής στη βαθμολογία με 56 β.

22:55 | 08.03.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:54 | 08.03.2026
Χωρίς σκορ το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (0-0) με την ΑΕΚ να μένει μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
22:54 | 08.03.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
22:54 | 08.03.2026

'Εδιωξε εύκολα ο Τσιφτσής

22:54 | 08.03.2026

Θα το εκτελέσει ο Ροντινέι

22:52 | 08.03.2026
90+5'

Φάουλ του Μπάμπα στον Ποντένσε και τελευταία ευκαιρία του Ολυμπιακού να απειλήσει

22:49 | 08.03.2026
90+

Ο Ντεσπόντοφ απέφυγε τον Μπρούνο αλλά δεν έκανε καλή κάθεση με την μπάλα να περνάει κόρνερ

22:48 | 08.03.2026
5 τα λεπτά του έξτρα χρονου
22:40 | 08.03.2026
89'
Κίτρινη κάρτα στον Μιχαηλίδη
22:39 | 08.03.2026
81'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Καμαρά και Ντεσπόντοφ στο ματς, Ζαφείρης και Χατσίδης έξω

22:39 | 08.03.2026
81'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

ο Σιπιόνι στη θέση του Έσε

22:37 | 08.03.2026

ο Έσε έχε ένα θέμα τραυματισμού

22:36 | 08.03.2026
78'

Σουτ του Ποντένσε, ο Κεντζιόρα έβαλε το κεφάλι και έδιωξε σε κόρνερ

22:34 | 08.03.2026
77'
Τεράστια επέμβαση του Τσιφτσή στο σουτ του Ελ Κααμπί, από θέση τετ-α-τετ
22:33 | 08.03.2026
75'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, η 3η

ο Μεϊτέ στη θέση του Οζντόεφ

22:30 | 08.03.2026
74'

Κάθετη του Τάισον στον Κωνσταντέλια, ο Μπρούνο ππήκε στη φάση και έδιωξε

22:29 | 08.03.2026
70'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Μουζακίτης αντί του Γκαρθία

22:29 | 08.03.2026
70'

Άστοχη κεφαλιά του Ταρέμι έπειτα από κόρνερ του Ποντένσε

22:26 | 08.03.2026
67'

Μεγάλη επέμβαση του Τσιφτσή σε σουτ του Ελ Κααμπί, στην εξέλιξη της φάσης ο Ταρέμι πλάσαρε άουτ

22:24 | 08.03.2026
66'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε φάτσα με τον Τζολάκη, πλάσαρε και ο Πιρόλα έδιωξε σχεδόν πάνω στη γραμμή ενώ ο Ρέτσος απομάκρυνε στη συνέχεια.

22:24 | 08.03.2026
65'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Ποντένσε και ταρέμι στο ματς, Τσικίνιο και Νασιμέντο έξω

22:22 | 08.03.2026
64'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Τάισον και Κωνσταντέλιας μέσα, Ιβάνουσετς και Μπιάνκο έξω

22:20 | 08.03.2026
63'

Σέντρα του Μπρούνο από αριστερά, Ελ Κααμπί και Μπάμπα μονομάχησαν για την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ

22:19 | 08.03.2026

Οι δυο παίκτες δέχθηκαν την ιατρική βοήθεια από τις ομάδες τους και θα συνεχίσουν

22:18 | 08.03.2026

Ο Ποντένσε πιθανότατα θα περάσει από Ολυμπιακός - Ο Κωνσταντέλιας πιθανότατα θα περάσει για τον ΠΑΟΚ

22:17 | 08.03.2026

Έχουν ξεκινήσει ζέσταμα οι αναπληρωματικοί των δυο ομάδων

22:12 | 08.03.2026

Βρήκαν κεφάλι με κεφάλι Μπρούνο και Σάντσες, σε διεκδίκηση της μπάλας

22:11 | 08.03.2026

Το ισορρόπησε ο ΠΑΟΚ και προσπαθεί και αυτός να βγει μπροστά

22:11 | 08.03.2026
53'

Στο σώμα του Έσε το σουτ του Μπιάνκο

22:09 | 08.03.2026
52'
Κίτρινη κάρτα στον Γκαρσία του Ολυμπιακού
22:04 | 08.03.2026
50'

Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας και προσπαθεί -με καλή κυκλοφορία- να βρει κενά στην αντίπαλη άμυνα

22:04 | 08.03.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

22:01 | 08.03.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:00 | 08.03.2026

Έντονη γιούχα για τον διαιτητή, την ώρα που πήγαινε στα αποδυτήρια

21:48 | 08.03.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο "Καραϊσκάκης"
21:48 | 08.03.2026
1 λεπτό έξτρα χρονου
21:47 | 08.03.2026

Από τον πάγκο του ΠΑΟΚ υπήρξαν φωνές ακόμα και για αποβολή

21:41 | 08.03.2026
44'
Κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο

... που μάρκαρε - έσπρωξε τον Γερεμέγεφ στο χώρο του κέντρου

21:39 | 08.03.2026

Νεύρα τώρα, επειδή συνεχίστηκε το ματς ενώ ο Ρέτσος ήταν στο έδαφος. Έληξε άμεσα η στιγμή έντασης

21:33 | 08.03.2026
38'

Σέντρα του Ζέλσον Μάρτινς, κεφαλιά του Τσικίνιο, ο Νασιμεντο δεν μπορεσε στο δεύτερο δοκάρι να πιασει σουτ και έκανε "τσαφ"

21:29 | 08.03.2026
29'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, που δεν αποκλείεται να είχε δυο οφσάιντ σε πάσες που βγήκαν

Ο Χατσίδης από δεξιά πέρασε στον Σάντσες που έκανε κίνηση κοντά στην περιοχή (ίσως να υπήρχε οφσάιντ) και πέρασε παράλληλα στον Γερεμέγεφ (ίσως να υπήρχε και εκεί οφσάιντ), όμως ο υψηλόσωμος φορ πλάσαρε άουτ σε μια σπουδαία στιγμή για τον ΠΑΟΚ

21:22 | 08.03.2026
26'
Πρώτη μεγάλη φάση στο ματς για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Μπρούνο, κεφαλιά ψαράκι του Τσικίνιο στο ύψος του πρώτου δοκαριού, η μπάλα έφυγε άουτ

21:21 | 08.03.2026

Ο ΠΑΟΚ αμύνεται αποτελεσματικά και με σχετική ευκολία. ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να αναπτυχθεί και να προκαλέσει προβλήματα στην αντίπαλη εστία

21:19 | 08.03.2026
20'

Μακρινό σουτ του Ελ Κααμπί, η μπάλα βρήκε στην μπάλα του Νασιμέντο

21:18 | 08.03.2026

Σκληρή προβολή του Ιβάνουσετς στον Ντάνι Γκαρθία

21:10 | 08.03.2026
16'

Τράβηγμα για κάρτα του Γερεμέγεφ στον Τζολάκη -που έπεσε στο έδαφος- ο διαιτητής φαίνεται ότι δεν θέλει να βγάλει από τώρα κάρτες

21:07 | 08.03.2026
8'

Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από αριστερά, οι αμυνόμενοι έδιωξαν, ο Γκαρθία σούταρε με το δεξί στην κίνηση, ο Μιχαηλίδης έδιωξε σε κόρνερ

21:06 | 08.03.2026
5'
Πρώτη φάση και για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Μάρτινς από δεξιά, προβολή του νασιμέντο, η μπάλα έφυγε άουτ

21:05 | 08.03.2026
4'

Εκτέλεση φάουλ του Χατσίδη, γυριστή κεφαλιά του Οζντόεφ, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

20:59 | 08.03.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:58 | 08.03.2026

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στο "Γ. Καραϊσκάκης"

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
20:55 | 08.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

20:54 | 08.03.2026

Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη η 11αδα του ΠΑΟΚ διαμορφώνεται ως εξής: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ

20:44 | 08.03.2026

Ο Σέρβος αποχώρησε από την προθέρμανση και έφυγε για τ’ αποδυτήρια πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο - Ισχυρό πλήγμα για την ομάδα του ΠΑΟΚ

20:44 | 08.03.2026

Σύμφωνα με την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς τραυματίστηκε στην προθέρμανση και έμεινε εκτός ενδεκάδας για τον ΠΑΟΚ.

20:44 | 08.03.2026

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)

4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία)

VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)

AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Αρίας (Ισπανία)

20:43 | 08.03.2026
20:43 | 08.03.2026

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ

Στον πάγκο οι Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου

20:42 | 08.03.2026

Ο Ρουμάνος κρίνει προφανώς πως αμφότεροι δεν είναι έτοιμοι για το αρχικό σχήμα, με τους Ιβανούσετς και Χατσίδη να παίρνουν τις θέσεις τους μεσοεπιθετικά. Την ίδια ώρα, στον άξονα παραμένει το δίδυμο Ζαφείρης-Οζντόεφ, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Σάντσες αντί του Κένι

20:42 | 08.03.2026

Χωρίς τον Κωνσταντέλια, αλλά και τον Τάισον παρατάσσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο ο Ραζβάν Λουτσέσκου

20:42 | 08.03.2026
20:42 | 08.03.2026

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο - Έσε, Γκαρθία - Μάρτινς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Κοστίνια, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι.

20:42 | 08.03.2026

Εκτός αποστολής έμειναν οι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, λόγω του περιορισμού των 5 μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών

20:41 | 08.03.2026

Στους Πειραιώτες επιβεβαιώθηκε ο σχηματισμός με τρεις παίκτες στον άξονα με τον Νασιμέντο να αποτελεί την κίνηση - έκπληξη από πλευράς του Βάσκου προπονητή

20:41 | 08.03.2026

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των δυο ομάδων

20:40 | 08.03.2026

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 53 βαθμούς, έχοντας πλέον πάνω τους την ΑΕΚ στους 56 μετά το 1-0 των «κιτρινόμαυρων» επί της ΑΕΛ Novibet

20:40 | 08.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική στη Super league

20:40 | 08.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Αθλητικά
