Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Διπλό στο «Καραϊσκάκης» και πρόκριση στα ημιτελικά για τους Θεσσαλονικείς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό με δύο γρήγορα γκολ και κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-0 στο Καραϊσκάκης, για να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Μύθου στο 7′ και ο Οζντόεφ στο 15′ διαμόρφωσαν από νωρίς το σκορ στη νοκ άουτ αναμέτρηση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον ΠΑΟΚ να “πετάει” εκτός διοργάνωσης, τον περσινό τροπαιούχο Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς θα βρεθούν έτσι στα διπλά ματς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου και θα αντιμετωπίσουν το νικητή του Παναθηναϊκός – Άρης για μία θέση στο μεγάλο τελικό.

Το παιχνίδι

Μετά από ένα αναγνωριστικό ξεκίνημα στο ντέρμπι του Καραϊσκάκης, ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να βρει το γκολ στην πρώτη του φάση στην αναμέτρηση, με τον Ζίβκοβιτς να κάνει μία φοβερή κάθετη πάσα στον κενό χώρου για τον Μύθου, με τον νεαρό επιθετικό να περνάει και τον Τζολάκη, για να γράψει το 1-0 στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει αμέσως και πήρε μέτρα στο γήπεδο, έχοντας και μία φάση που φώναξε για πέναλτι στον Γκαρθία στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά λίγο μετά, οι Θεσσαλονικείς βρήκαν και δεύτερο γκολ.

Στο 15ο λεπτό και μετά από ωραίο γύρισμα του Ζίβκοβιτς και πάλι, με τη μία από δεξιά, ο Οζντόεφ πλάσαρε εξαιρετικά και σκόραρε ξανά για την ομάδα του, κάνοντας το 2-0 που “πάγωσε” το “Καραϊσκάκης”.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ έδειξαν στη συνέχεια επηρεασμένοι από την εξέλιξη της αναμέτρησης, η οποία δεν είχε έτσι πολλές ευκαιρίες για γκολ. Στο 22′ ο Τσικίνιο είχε ένα άστοχο σουτ για τους γηπεδούχους, με τους Θεσσαλονικείς να “απαντούν” με μία… φωτοβολίδα του Κωνσταντέλια που απέκρουσε ο Τζολάκης στο 30′.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε πάντως να μειώσει το σκορ στο 39′, όταν ο Κοστίνια βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή, αλλά σούταρε άσχημα, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μεντιλίμπαρ έκανε αρκετές αλλαγές, με τους Γιάρεμτσουκ, Ροντινέι και Ποντένσε να έχουν περάσει από νωρίς στο ματς και να δίνουν την κατοχή της μπάλας στην ομάδα τους. Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν όμως να βρουν μεγάλες φάσεις για γκολ, την ώρα που ο ΠΑΟΚ ήταν “απειλητικός” στις αντεπιθέσεις.

Στο 49′ ο Μύθου δεν κατάφερε όμως να νικήσει τον Τζολάκη και στη συνέχεια ήταν η σειρά του Τσιφτσή να αποκρούσει ένα φοβερό σουτ του Μουζακίτη. Ο Ολυμπιακός έκλεισε μετά το 60′ τον ΠΑΟΚ στα καρέ του, αλλά οι μεγάλες ευκαιρίες του ήρθαν στο φινάλε.

Στο 90′ ο Ταρέμι νικήθηκε σε τετ-α-τετ με τον Τσιφτσή και ο Ποντένσε αστόχησε σε κενή εστία στην εξέλιξη της φάσης, με τον Ιρανό επιθετικό να χάνει μία ακόμη ευκαιρία για γκολ στις καθυστερήσεις, στέλνοντας την μπάλα άουτ με προβολή από κοντά. Το 2-0 του ΠΑΟΚ έμεινε έτσι μέχρι το φινάλε και οι Θεσσαλονικείς προκρίθηκαν επί του Ολυμπιακού, στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι συνθέσεις στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (80′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία (65′ Έσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (65′ Ποντένσε), Μαρτίνς, Γιαζίτζι (31′ Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας (71′ Γιακουμάκης), Τάισον (58′ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς, Μύθου (71′ Χατσίδης).