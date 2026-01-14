Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 Τελικό: Πέρασαν από το «Καραϊσκάκης» και προκρίθηκαν στα ημιτελικά οι Θεσσαλονικείς

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της φάσης των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με αποτέλεσμα να παραδώσει τα… σκήπτρα του στη διοργάνωση. Στα ημιτελικά οι Θεσσαλονικείς, θα αντιμετωπίσουν Παναθηναϊκό ή Άρη.
Ο ΠΑΟΚ "χτύπησε" δύο φορές στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και κατάφερε να φθάσει σε μία σπουδαία πρόκριση μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Τον νικητή του Παναθηναϊκός - Άρης περιμένει πλέον η ομάδα του Λουτσέσκου.
Προβολή από κοντά του Ταρέμι, με την μπάλα να περνάει άουτ
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Ταρέμι νικήθηκε από τον Τσιφτσή και ο Ποντένσε πλάσαρε άουτ σε κενή εστία!
Επικίνδυνη σέντρα του Μαρτίνς, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να διώχνουν την τελευταία στιγμή
Από ένα λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Ζίβκοβιτς λίγο έλειψε να βγει σε θέση τετ-α-τετ, αλλά σούταρε τελικά μαρκαρισμένος και χωρίς δύναμη, στα χέρια του Τζολάκη
Ο Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύεται να βρει φάσεις για γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ
Νέες διαμαρτυρίες για πέναλτι στον Ολυμπιακό, σε ένα σπρώξιμο του Ταρέμι στην περιοχή του ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα γκολ, με τον ΠΑΟΚ να "κυνηγάει" τις αντεπιθέσεις
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ρίξει το ρυθμό του αγώνα, με τους παίκτες του να κάνουν και καθυστερήσεις στο ματς
Ένταση τώρα στο Καραϊσκάκης, για ένα φάουλ στον Μπιανκόν, ο οποίος και πήρε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στη συνέχεια
Κόκκινη κάρτα στον πάγκο του ΠΑΟΚ για μία διαμαρτυρία
Φοβερό σουτ του Μουζακίτη από μακριά, με τον Τσιφτσή να εκτινάσσεται για να αποκρούσει
Σε κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ, με τον Μύθου να κάνει το σουτ και τον Τζολάκη να αποκρούει για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός έχει πλέον πιο επιθετική ενδεκάδα, για να ψάξει το γκολ που θα τον ξαναβάλει στο ματς
Με δεύτερη αλλαγή ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Ροντινέι πέρασε στη θέση του Κοστίνια
Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό με δύο γκολ από Μύθου και Οζντόεφ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο του αγώνα
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Κοστίνια βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Ο Ολυμπιακός προσπαθεί πλέον να πιέσει τον ΠΑΟΚ, αλλά οι παίκτες του δείχνουν επηρεασμένοι από τα δύο γρήγορα γκολ της ομάδας του Λουτσέσκου. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε έτσι από νωρίς την πρώτη αλλαγή με τον Γιάρεμτσουκ στη θέση του Γιαζίτσι
Δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια, με τον Τζολάκη να αποκρούει με δυσκολία
Νέες φωνές για πέναλτι στον Ολυμπιακό, καθώς υπήρξε σπρώξιμο στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Να συνεχιστεί το παιχνίδι έδειξε ο διαιτητής
Καλό σουτ του Τσικίνιο έξω από την περιοχή, η μπάλα λίγο άουτ
Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ στις δύο πρώτες φάσεις του στο ματς και "πάγωσε" τον Ολυμπιακό
Νέα ασίστ του Ζίβκοβιτς με τη μία και ο Οζντόεφ με τον ίδιο τρόπο πλάσαρε εξαιρετικά για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς!
Καταπληκτική ενέργεια του Τσικίνιο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα κόντραρε την τελευταία στιγμή και κατέληξε στα χέρια του Τσιφτσή
Φωνάζει για πέναλτι ο Ολυμπιακός τώρα, σε ένα μαρκάρισμα στον Γκαρθία μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Έδωσε άουτ ο διαιτητής...
Υπέροχη κάθετη πάσα του Ζίβκοβιτς στον Μύθου, με τον νεαρό επιθετικό να ντριμπλάρε τον Τζολάκη και να ευστοχεί από κοντά για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Χωρίς φάση το πρώτο 5λεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να "παλεύουν" για την κατοχή της μπάλας
Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες και είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσακαλίδης, με τον Σλοβένο Γιουνγκ στο VAR
Ολυμπιακός: Μπότης, Καλογερόπουλος, Βέζο, Μάντσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Έσε.
ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ, Βολιάκο, Κοσίδης, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Πέλκας, Μπέρδος, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης.
Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Μαρτίνς, Ταρέμι
Η μοναδική του φετινή μονομαχία φέτος δε, έγινε για το πρωτάθλημα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 2-1 και ανατροπή
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δίνουν "μάχη" και στο πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να είναι στο +1 στη βαθμολογία της Super League
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε ένα νοκ άουτ παιχνίδι, με τον νικητή να βγαίνει ακόμη και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι
