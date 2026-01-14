Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 Τελικό: Πέρασαν από το «Καραϊσκάκης» και προκρίθηκαν στα ημιτελικά οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό
Μονομαχία στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Νοκ άουτ αγώνας για τα προημιτελικά
0 - 2
Τελικό σκορ
Μονομαχία στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της φάσης των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με αποτέλεσμα να παραδώσει τα… σκήπτρα του στη διοργάνωση. Στα ημιτελικά οι Θεσσαλονικείς, θα αντιμετωπίσουν Παναθηναϊκό ή Άρη.

20:26 | 14.01.2026
20:25 | 14.01.2026

Ο ΠΑΟΚ "χτύπησε" δύο φορές στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και κατάφερε να φθάσει σε μία σπουδαία πρόκριση μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Τον νικητή του Παναθηναϊκός - Άρης περιμένει πλέον η ομάδα του Λουτσέσκου.

20:23 | 14.01.2026
Τέλος στο ματς!
20:21 | 14.01.2026
90+2'
Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Προβολή από κοντά του Ταρέμι, με την μπάλα να περνάει άουτ

20:21 | 14.01.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

20:15 | 14.01.2026
90'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ταρέμι νικήθηκε από τον Τσιφτσή και ο Ποντένσε πλάσαρε άουτ σε κενή εστία!

20:14 | 14.01.2026
Η φάση με τον Ταρέμι νωρίτερα
20:14 | 14.01.2026
81'

Επικίνδυνη σέντρα του Μαρτίνς, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να διώχνουν την τελευταία στιγμή

20:07 | 14.01.2026
75'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από ένα λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Ζίβκοβιτς λίγο έλειψε να βγει σε θέση τετ-α-τετ, αλλά σούταρε τελικά μαρκαρισμένος και χωρίς δύναμη, στα χέρια του Τζολάκη

19:59 | 14.01.2026

Ο Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύεται να βρει φάσεις για γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ

19:58 | 14.01.2026

Νέες διαμαρτυρίες για πέναλτι στον Ολυμπιακό, σε ένα σπρώξιμο του Ταρέμι στην περιοχή του ΠΑΟΚ

19:55 | 14.01.2026
65'

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα γκολ, με τον ΠΑΟΚ να "κυνηγάει" τις αντεπιθέσεις

19:53 | 14.01.2026

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ρίξει το ρυθμό του αγώνα, με τους παίκτες του να κάνουν και καθυστερήσεις στο ματς

19:50 | 14.01.2026
Νωρίτερα οι ευκαιρίες των δύο ομάδων!
19:48 | 14.01.2026

Ένταση τώρα στο Καραϊσκάκης, για ένα φάουλ στον Μπιανκόν, ο οποίος και πήρε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στη συνέχεια

19:43 | 14.01.2026

Κόκκινη κάρτα στον πάγκο του ΠΑΟΚ για μία διαμαρτυρία

19:40 | 14.01.2026
52'
Κοντά στο γκολ ο Ολυμπιακός!

Φοβερό σουτ του Μουζακίτη από μακριά, με τον Τσιφτσή να εκτινάσσεται για να αποκρούσει

19:38 | 14.01.2026
49'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Σε κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ, με τον Μύθου να κάνει το σουτ και τον Τζολάκη να αποκρούει για τον Ολυμπιακό

19:37 | 14.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον πιο επιθετική ενδεκάδα, για να ψάξει το γκολ που θα τον ξαναβάλει στο ματς

19:37 | 14.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:32 | 14.01.2026

Με δεύτερη αλλαγή ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Ροντινέι πέρασε στη θέση του Κοστίνια

19:25 | 14.01.2026
Και οι φάσεις που φώναξε για πέναλτι ο Ολυμπιακός
19:22 | 14.01.2026
Οι ευκαιρίες των Τσικίνιο και Κωνσταντέλια
19:19 | 14.01.2026

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό με δύο γκολ από Μύθου και Οζντόεφ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο του αγώνα

19:18 | 14.01.2026
Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης!
19:17 | 14.01.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

19:09 | 14.01.2026
39'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Κοστίνια βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

19:03 | 14.01.2026

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί πλέον να πιέσει τον ΠΑΟΚ, αλλά οι παίκτες του δείχνουν επηρεασμένοι από τα δύο γρήγορα γκολ της ομάδας του Λουτσέσκου. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε έτσι από νωρίς την πρώτη αλλαγή με τον Γιάρεμτσουκ στη θέση του Γιαζίτσι

19:02 | 14.01.2026
Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ!
19:02 | 14.01.2026
30'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια, με τον Τζολάκη να αποκρούει με δυσκολία

18:58 | 14.01.2026

Νέες φωνές για πέναλτι στον Ολυμπιακό, καθώς υπήρξε σπρώξιμο στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Να συνεχιστεί το παιχνίδι έδειξε ο διαιτητής

18:50 | 14.01.2026
22'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Καλό σουτ του Τσικίνιο έξω από την περιοχή, η μπάλα λίγο άουτ

18:49 | 14.01.2026

Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ στις δύο πρώτες φάσεις του στο ματς και "πάγωσε" τον Ολυμπιακό

18:47 | 14.01.2026
Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ!
18:47 | 14.01.2026
15'

Νέα ασίστ του Ζίβκοβιτς με τη μία και ο Οζντόεφ με τον ίδιο τρόπο πλάσαρε εξαιρετικά για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς!

18:46 | 14.01.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
18:43 | 14.01.2026
14'

Καταπληκτική ενέργεια του Τσικίνιο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα κόντραρε την τελευταία στιγμή και κατέληξε στα χέρια του Τσιφτσή

18:42 | 14.01.2026

Φωνάζει για πέναλτι ο Ολυμπιακός τώρα, σε ένα μαρκάρισμα στον Γκαρθία μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Έδωσε άουτ ο διαιτητής...

18:39 | 14.01.2026
7'

Υπέροχη κάθετη πάσα του Ζίβκοβιτς στον Μύθου, με τον νεαρό επιθετικό να ντριμπλάρε τον Τζολάκη και να ευστοχεί από κοντά για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

18:38 | 14.01.2026
Γκολ ο ΠΑΟΚ!
18:32 | 14.01.2026

Χωρίς φάση το πρώτο 5λεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να "παλεύουν" για την κατοχή της μπάλας

18:32 | 14.01.2026
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ/ EUROKINISSI)
18:31 | 14.01.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης!
18:30 | 14.01.2026

Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες και είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

18:29 | 14.01.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσακαλίδης, με τον Σλοβένο Γιουνγκ στο VAR

18:27 | 14.01.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Μπότης, Καλογερόπουλος, Βέζο, Μάντσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Έσε.
ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ, Βολιάκο, Κοσίδης, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Πέλκας, Μπέρδος, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης. 

18:26 | 14.01.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου

18:25 | 14.01.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Μαρτίνς, Ταρέμι

18:22 | 14.01.2026

Στο Κύπελλο όμως, η "μάχη" τους θα έχει άμεσα νικητή, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει πάντως και κάποια προβλήματα λόγω ίωσης

Ο Ντεσπόντοφ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ: Ίωση «χτύπησε» την ομάδα του Λουτσέσκου με πέντε παίκτες να μένουν εκτός
Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε, Καμαρά και Μοναστηρλής ταλαιπωρούνται από ίωση
18:20 | 14.01.2026

Η μοναδική του φετινή μονομαχία φέτος δε, έγινε για το πρωτάθλημα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 2-1 και ανατροπή

18:19 | 14.01.2026

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δίνουν "μάχη" και στο πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να είναι στο +1 στη βαθμολογία της Super League

18:17 | 14.01.2026

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε ένα νοκ άουτ παιχνίδι, με τον νικητή να βγαίνει ακόμη και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι

18:17 | 14.01.2026
