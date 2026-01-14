Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ντέρμπι πρόκρισης στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης»
Η φάση με το γκολ του Μύθου για τον ΠΑΟΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Νοκ άουτ αγώνας για τα προημιτελικά
0 - 2
Πρώτο ημίχρονο
Η φάση με το γκολ του Μύθου για τον ΠΑΟΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ σε ένα σπουδαίο ντέρμπι για τη φάση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αναμέτρηση να είναι νοκ άουτ και τον νικητή να περνάει στην 4άδα.

19:02 | 14.01.2026
Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ!
19:02 | 14.01.2026
30'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια, με τον Τζολάκη να αποκρούει με δυσκολία

18:58 | 14.01.2026

Νέες φωνές για πέναλτι στον Ολυμπιακό, καθώς υπήρξε σπρώξιμο στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Να συνεχιστεί το παιχνίδι έδειξε ο διαιτητής

18:50 | 14.01.2026
22'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Καλό σουτ του Τσικίνιο έξω από την περιοχή, η μπάλα λίγο άουτ

18:49 | 14.01.2026

Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ στις δύο πρώτες φάσεις του στο ματς και "πάγωσε" τον Ολυμπιακό

18:47 | 14.01.2026
Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ!
18:47 | 14.01.2026
15'

Νέα ασίστ του Ζίβκοβιτς με τη μία και ο Οζντόεφ με τον ίδιο τρόπο πλάσαρε εξαιρετικά για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς!

18:46 | 14.01.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
18:43 | 14.01.2026
14'

Καταπληκτική ενέργεια του Τσικίνιο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα κόντραρε την τελευταία στιγμή και κατέληξε στα χέρια του Τσιφτσή

18:42 | 14.01.2026

Φωνάζει για πέναλτι ο Ολυμπιακός τώρα, σε ένα μαρκάρισμα στον Γκαρθία μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Έδωσε άουτ ο διαιτητής...

18:39 | 14.01.2026
7'

Υπέροχη κάθετη πάσα του Ζίβκοβιτς στον Μύθου, με τον νεαρό επιθετικό να ντριμπλάρε τον Τζολάκη και να ευστοχεί από κοντά για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

18:38 | 14.01.2026
Γκολ ο ΠΑΟΚ!
18:32 | 14.01.2026

Χωρίς φάση το πρώτο 5λεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να "παλεύουν" για την κατοχή της μπάλας

18:32 | 14.01.2026
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ/ EUROKINISSI)
18:31 | 14.01.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης!
18:30 | 14.01.2026

Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες και είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

18:29 | 14.01.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσακαλίδης, με τον Σλοβένο Γιουνγκ στο VAR

18:27 | 14.01.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Μπότης, Καλογερόπουλος, Βέζο, Μάντσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Έσε.
ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ, Βολιάκο, Κοσίδης, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Πέλκας, Μπέρδος, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης. 

18:26 | 14.01.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου

18:25 | 14.01.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Μαρτίνς, Ταρέμι

18:22 | 14.01.2026

Στο Κύπελλο όμως, η "μάχη" τους θα έχει άμεσα νικητή, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει πάντως και κάποια προβλήματα λόγω ίωσης

Ο Ντεσπόντοφ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ: Ίωση «χτύπησε» την ομάδα του Λουτσέσκου με πέντε παίκτες να μένουν εκτός
Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε, Καμαρά και Μοναστηρλής ταλαιπωρούνται από ίωση
18:20 | 14.01.2026

Η μοναδική του φετινή μονομαχία φέτος δε, έγινε για το πρωτάθλημα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 2-1 και ανατροπή

18:19 | 14.01.2026

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δίνουν "μάχη" και στο πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να είναι στο +1 στη βαθμολογία της Super League

18:17 | 14.01.2026

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε ένα νοκ άουτ παιχνίδι, με τον νικητή να βγαίνει ακόμη και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι

18:17 | 14.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
