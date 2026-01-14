Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ σε ένα σπουδαίο ντέρμπι για τη φάση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αναμέτρηση να είναι νοκ άουτ και τον νικητή να περνάει στην 4άδα.