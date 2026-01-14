Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ σε ένα σπουδαίο ντέρμπι για τη φάση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αναμέτρηση να είναι νοκ άουτ και τον νικητή να περνάει στην 4άδα.
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια, με τον Τζολάκη να αποκρούει με δυσκολία
Νέες φωνές για πέναλτι στον Ολυμπιακό, καθώς υπήρξε σπρώξιμο στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Να συνεχιστεί το παιχνίδι έδειξε ο διαιτητής
Καλό σουτ του Τσικίνιο έξω από την περιοχή, η μπάλα λίγο άουτ
Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ στις δύο πρώτες φάσεις του στο ματς και "πάγωσε" τον Ολυμπιακό
Νέα ασίστ του Ζίβκοβιτς με τη μία και ο Οζντόεφ με τον ίδιο τρόπο πλάσαρε εξαιρετικά για το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ματς!
Καταπληκτική ενέργεια του Τσικίνιο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα κόντραρε την τελευταία στιγμή και κατέληξε στα χέρια του Τσιφτσή
Φωνάζει για πέναλτι ο Ολυμπιακός τώρα, σε ένα μαρκάρισμα στον Γκαρθία μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Έδωσε άουτ ο διαιτητής...
Υπέροχη κάθετη πάσα του Ζίβκοβιτς στον Μύθου, με τον νεαρό επιθετικό να ντριμπλάρε τον Τζολάκη και να ευστοχεί από κοντά για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Χωρίς φάση το πρώτο 5λεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να "παλεύουν" για την κατοχή της μπάλας
Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες και είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Τσακαλίδης, με τον Σλοβένο Γιουνγκ στο VAR
Ολυμπιακός: Μπότης, Καλογερόπουλος, Βέζο, Μάντσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Έσε.
ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ, Βολιάκο, Κοσίδης, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Πέλκας, Μπέρδος, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης.
Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Μαρτίνς, Ταρέμι
Η μοναδική του φετινή μονομαχία φέτος δε, έγινε για το πρωτάθλημα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 2-1 και ανατροπή
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δίνουν "μάχη" και στο πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να είναι στο +1 στη βαθμολογία της Super League
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε ένα νοκ άουτ παιχνίδι, με τον νικητή να βγαίνει ακόμη και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι
