Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε η αποστολή των ερυθρολεύκων για το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Χωρίς απουσίες οι Πειραιώτες στο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής, που έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου
Ο Ποντένσε
Ο Ποντένσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League (08/03/26, 21:00) και ο Ντανιέλ Ποντένσε θα είναι κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά και την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στην αποστολή του Ολυμπιακού δεν έχει να αντιμετωπίσει κανέναν πρόβλημα ενόψει ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά αφού οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας με την ΑΕΚ.

Στην αποστολή των Πειραιωτών υπάρχουν άνω των πέντε μη κοινωτικών ποδοσφαιριστών, από τους οποίος δύο θα κοπούν την Κυριακή (08/03/26) πριν από το παιχνίδι με το «δικέφαλο».

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Αθλητικά
