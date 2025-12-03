Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup στο βόλεϊ: Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο βόλεϊ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο ΠΑΟΚ ήταν η δεύτερη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του League Cup στο βόλεϊ. Με επική ανατροπή, οι Θεσσαλονικείς νίκησαν με 3-2 σετ τον Φλοίσβο στον δεύτερο ημιτελικό και έκλεισαν ραντεβού με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από την κόλαση ουκ ολίγες φορές στο παιχνίδι με τον Φλοίσβο, ο οποίος προηγήθηκε με 2-0 σετ, ενώ τόσο στο τρίτο όσο και στο τέταρτο σετ ξέφυγε με μεγάλες διαφορές, αλλά πάντα οι Θεσσαλονικείς έβρισκαν τον τρόπο στο φινάλε να επιβιώνουν.

Στο τάι μπρέικ, οι δύο ομάδες πηγαίναν πόντο-πόντο, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει το θρίλερ με 17-15.

Τα σετ: 25-22, 25-21, 22-25, 23-25, 15-17.

Ο τίτλος του φετινού League Cup θα κριθεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο “Ανδρέας Βαρίκας” το απόγευμα της Παρασκευής (05/12, 17:00, ΕΡΤ2).

