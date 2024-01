Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Αντρέ Όρτα να κάνει ντεμπούτο με τους Πειραιώτες. Εκτός αποστολής ο Μαντί Καμαρά.

Το ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού κάνει ο Αντρέ Όρτα, ο οποίος ξεκινά βασικός κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, για την 20η αγωνιστική στη Super League. Ο Κάρλος Καρβαλιάλ παρατάσσει τους Πειραιώτες με 4-2-3-1, επιλέγοντας τον Πορτογάλο μέσο στην αρχική ενδεκάδα.

Παράλληλα, οι Νταβίντ Κάρμο κα Νέλσον Άμπι -οι οποίοι ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες- είναι στην 20άδα των Πειραιωτών.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Ντόη, Ρέτσος, Κίνι, Χέσε, Όρτα, Φορτούνης, Μαρτίνς, Μασούρας, Ναβάρο.

O Μαντί Καμαρά δεν βρίσκεται στην 20άδα των «ερυθρόλευκων», όπως και οι Ιμπόρα και Πορόσο, για τους οποίους ακούγεται ότι είναι υποψήφιοι να φύγουν.

Άγνωστο παραμένει εάν αυτή η επιλογή του Κάρλος Καρβαλιάλ για τον Μαντί Καμαρά μπορεί να αποκτήσει άλλη διάσταση, τρεις ημέρες πριν το τέλος των μετεγγραφών.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina is powered by @Stoiximan !#Olympiacos #OLYPAS #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/CjhTnmjuPo