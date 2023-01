Ο Ουί Τζο Χουάνγκ αποκτήθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι, ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά έχει ήδη χάσει τη θέση του στην ομάδα του Μίτσελ.

Παρότι διεθνής με τη Νότα Κορέα, ο Ουί Τζο δεν κατάφερε να δείξει την αξία του στην Ελλάδα και ο Ολυμπιακός φαίνεται να μην τον υπολογίζει για τη συνέχεια της σεζόν.

Γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ έγραψε λοιπόν στο twitter, ότι υπάρχει πρόταση για την απόκτησή του από τη Μινεσότα στο MLS και έτσι αναμένεται να τερματιστεί ο δανεισμός του στους Πειραιώτες.

MLS side Minnesota have made an official proposal for Hwang Ui Jo to Nottingham Forest as loan deal with Olympiacos will be terminated 🔴🇰🇷 #NFFC



LAFC, Portland, Chicago, Vancouver are also concretely interested alongside FC Seoul and Vissel Kobe. pic.twitter.com/MG87DO7JXS