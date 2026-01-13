Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πρόταση των Πειραιωτών στη Φενέρμπαχτσε για τον Φρεντ σύμφωνα με τους Τούρκους

Η πρόταση του Ολυμπιακού αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς
Cal Sport Media via AP Images

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Φρεντ ως δανεικό με οψιόν αγοράς σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος από την Τουρκία, Ελίς Μπουσέ Αράτς, αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Φρεντ της Φενέρμπαχτσε.

“Ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά στη Φενερμπαχτσέ για τον Φρεντ, η οποία περιλαμβάνει μπόνους και προαιρετική αγορά ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ”, τονίζει η Τουρκάλα δημοσιογράφος.

Ο Φρεντ αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, στις θέσεις “8” και “6”. Τα τελευταία 2.5 χρόνια, μετράει 104 εμφανίσεις με τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας 9 γκολ και 18 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ιντερνασιονάλ και το 2013 ήρθε στην Ευρώπη για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία έδωσε το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε μετά από 5 χρόνια η πολυδάπανη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ξόδεψε 59 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του.

