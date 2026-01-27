Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για Κόρι Τζόσεφ, προπονήθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μιλουτίνοφ
Ο Κόρι Τζόσεφ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα από την προπόνηση του Ολυμπιακού τη Δευτέρα (27/1/2026).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (29/1/2026) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κόρι Τζόσεφ προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μία μέρα μετά την άφιξη του στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ακολούθησε μέρος της προπόνησης.

Ο Σέρβος σέντερ είναι καλά και θα ενσωματωθεί κανονικά στο πρόγραμμα την Τετάρτη. Προφανώς και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ.

