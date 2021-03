Ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά την Άρσεναλ στο Λονδίνο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να του χαρίσει μία ακόμη μεγαλειώδη πρόκριση στο Europa League.

Οι Πειραιώτες πλήρωσαν την ήττα στο πρώτο παιχνίδι κι έτσι παρά την εξαιρετική τους εμφάνιση στο Emirates, υπήρχε απογοήτευση για τον αποκλεισμό. Αυτό επισήμανε κι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στην πρώτη ανάρτησή του μετά το τέλος του αγώνα.

«Απογοήτευση για τον αποκλεισμό μετά από τέτοια ψυχωμένη εμφάνιση, είμαι υπερήφανος για τους συμπαίκτες μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο κεντρικός αμυντικός των “ερυθρόλευκων” στο twitter.

Disappointed to go out after such a spirited performance. Proud of my teammates 💪 #Olympiacos pic.twitter.com/B4wVDe9D9n