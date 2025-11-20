Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν θα προπονηθούν στο «Καραϊσκάκης» οι παίκτες της «Βασίλισσας»

Στη Μαδρίτη θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση πριν τον Ολυμπιακό οι παίκτες της Ρεάλ
Μπέλιγχαμ
Ο Μπέλιγχαμ σε προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης/ Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Μαδριλένους να αποφασίζουν τελικά να μην κάνουν προπόνηση επί ελληνικού εδάφους.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Champions League στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ελλάδα.

Οι ποδοσφαιριστές της “Βασίλισσας” θα προπονηθούν το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου και το απόγευμα θα βρίσκονται στη χώρα μας, για την αναμέτρηση της επόμενης ημέρας κόντρα στους Πειραιώτες στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”.

