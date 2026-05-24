Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η άφιξη της αποστολής των Πειραιωτών στο Telekom Center Athens

Αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του τελικού του Final Four της Euroleague
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον αποψινό (24/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και η αποστολή των Πειραιωτών έφθασε στο Telekom Center Athens.

Το λεωφορείο με τους παίκτες και το προπονητικό τιμ του Ολυμπιακού μπήκε στο χώρο του Telekom Center Athens λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, ώστε να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μπει έτσι σε λίγο και στο παρκέ, για να προετοιμαστεί για το ματς του τροπαίου στην Αθήνα, για το οποίο οι Πειραιώτες είναι πλέον το απόλυτο φαβορί.

Σε χαλαρή διάθεση οι παίκτες του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του τροπαίου στη Euroleague.

