Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η δωδεκάδα των Μαδριλένων για τον τελικό του Final Four της Euroleague

Με τον Αντρές Φελίζ στη δωδεκάδα της θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παρουσιαστεί με αρκετές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακός, καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή τού τους Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, λόγω τραυματισμών.

Το πρόβλημα για τους Μαδριλένους είναι ότι όλες οι απουσίες αφορούν τους ψηλούς της ομάδας.

Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τον μικροτραυματισμό του που είχε στον ημιτελικό κόντρα στη Βαλένθια.

Η δωδεκάδα της Ρεάλ: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα, Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.