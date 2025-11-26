Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι του Champions League

Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League και οι φίλαθλοί του αναμένουν να φτάσει η ώρα για ένα παιχνίδι που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απο το MEGA και το Cosmote Sport 2 στις 22:00 και όσοι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν το «μαγικό» εισιτήριο για το «Γ. Καραϊσκάκης» θα κάτσουν μπροστά από τις τηλεοράσεις τους για να δουν τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών έχουν ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό κορεό που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης κατά την ανάκρουση του ύμνου του Champions League.