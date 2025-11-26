Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών ετοιμάζουν εντυπωσιακό κορεό

Όμορφες εικόνες αναμένονται στην έναρξη της αναμέτρησης
Ολυμπιακός
Το κορεό των φιλάθλων του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊντχόφεν/ EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League (26/11/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Mega) και οι οπαδοί του ετοιμάζουν από το πρωί της ημέρας του αγώνα (26/11/25) το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για το εντυπωσιακό κορεό που θα παρουσιάσουν λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι και κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα έχουν κορεό στις εξέδρες του γηπέδου, που θα καλύψει όλο το γήπεδο.

 

Το «Γ. Καραϊσκάκης» ετοιμάζεται να υποδεχτεί την σπουδαιότερη αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουν στη φετινή League Phase του Champions League και οι οπαδοί του ετοιμάζουν κάτι ιδιαίτερο για την στιγμή της παρουσίασης των ομάδων πριν την έναρξη του αγώνα.

