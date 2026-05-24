Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Με αναπηρικό αμαξίδιο ο Γκαρούμπα στο Telekom Center Athens

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (24/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague, με τους Μαδριλένους να αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εκτός τους Έντι Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Ούσμαν Γκαρούμπα με τραυματισμό και ουσιαστικά δεν έχει διαθέσιμο ψηλό για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four της Euroleague.

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα μάλιστα, που τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, έφθασε στο Telekom Center Athens με αναπηρικό αμαξίδιο και πατερίτσες στα χέρια, αφού δεν μπορεί να περπατήσει.

Οι χτυπημένοι ψηλοί της Ρεάλ που είναι νοκ άουτ από τον τελικό με τον Ολυμπιακό! Με καροτσάκι ο Γκαρουμπα, ειδική μπότα ο Ταβαρες #euroleague #realmadrid #olympiacosbc #final4 #garuba #tavares pic.twitter.com/p7aXTzhFWZ — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) May 24, 2026

Ο Ταβάρες από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκε με ειδική μπότα στο τραυματισμένο του πόδι.