Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Με συνταγή ημιτελικού η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στον τελικό της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Euroleague (24/05/26, 21:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε την δωδεκάδα που είχε και στον ημιτελικό ενάντια στη Φενερμπαχτσέ.

Οι Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης έμειναν εκτός δωδεκάδας του Ολυμπιακού για τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η δωδεκάδα της Ρεάλ: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Ιζάν Αλμάνσα, Ντέιβιντ Κράμερ και Γκαμπριέλ Προσίντα.