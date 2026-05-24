Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βεζένκοφ με μπλούζα «Athens Calling» και κεντρικό πρόσωπο τον Μπαρτζώκα πριν τον τελικό της Euroleague

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague (24/05/26, 21:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Σάσα Βεζένκοφ έφτασε στο T- Center μαζί με την αποστολή των ερυθρολεύκων με μπλούζα με τον μήνυμα «Athens Calling».

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το T- Center και τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 18:30 και ο Σάσα Βεζένκοφ έκλεψε τις εντυπώσεις με την μπλούζα με κεντρικό πρόσωπο τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους Εβάν Φουρνιέ, Κώστα Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ να τον συντροφεύουν και το «Athens Calling» να είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα.

Η εντυπωσιακή μπλούζα του Σάσα Βεζένκοφ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε πρώτο πλάνο, κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο τρεις ώρες πριν τον τελικό της Euroleague!



Εκτός δωδεκάδας για τον Ολυμπιακό έμειναν, όπως και στον ημιτελικό, οι Μόρις, Φαλ, Λαρεντζάκης και Νιλικίνα.

Οι Πειραιώτες ψάχνουν τον 4ο τίτλο της Euroleague και θέλουν να εκμεταλλευτούν τις απουσίες της «Βασίλισσας» στους ψηλούς για να γιορτάσουν με τους φίλους της ομάδας στο T- Center και στον Πειραιά.