Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Πήραν θέση στο T-Center οι πρώτοι οπαδοί των Πειραιωτών

Τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, οι πρώτοι οπαδοί των Πειραιωτών έφθασαν στο Telekom Center Athens και άρχισαν να παίρνουν θέση στην κερκίδα.

Πάνω από 15.000 οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να κατακλύσουν τις εξέδρες στο Telekom Center Athens για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον τελικό του Final Four της Euroleague.

Οι πρώτοι από αυτούς έφθασαν έτσι από νωρίς στο Μαρούσι και έχουν αρχίσει να δημιουργούν ατμόσφαιρα για την ομάδα τους, η οποία και θα διεκδικήσει φέτος το 4ο τρόπαιο της ιστορίας της.