Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το γκολ του Ταρέμι για το 2-3

Ο Ιρανός επιθετικός έβαλε τους Πειραιώτες και πάλι στο παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Γ. Καραϊσκάκης”, χάρη σε γκολ του Ταρέμι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους.

Ο Ταρέμι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τον τραυματία Τσικίνιο και φρόντισε να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του, ξεσηκώνοντας τους φίλους του Ολυμπιακού στο 52′.

Με το σκορ στο 1-3, ο Μαρτίνς από δεξιά άφησε στον Έσε, που έβγαλε τη σέντρα από τη δεξιά γωνία της περιοχής και ο Ιρανός εκτέλεσε με το κεφάλι για το 2-3.

Ο Ταρέμι έδειξε για ακόμα μία φορά την τεράστια κλάση του, νικώντας με εντυπωσιακό τρόπο τον Λούνιν.

