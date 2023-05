Ο Αϊζάια Κάνααν του Ολυμπιακού έκλεισε τα 32 του χρόνια, ανήμερα του τελικού της Euroleague και οι άνθρωποι των Πειραιωτών του έκαναν μια έκπληξη, στο γεύμα της ομάδας, λίγες ώρες πριν το «μεγάλο» ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι παίκτες και το σταφ του Ολυμπιακού έκαναν έκπληξη… γενεθλίων στον Αϊζάια Κάνναν, εμφανίζοντας μια τούρτα γενεθλίων στον Αμερικανό γκαρντ, για τα 32α γενέθλιά του.

Μία τούρτα με ένα κεράκι και πολλές ευχές για τον Κάνααν, ο οποίος μάλιστα ευχαρίστησε στα ελληνικά.

May all your wishes come true!!! Happy B-Day @SiP03 !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/BqKNalhA9m