Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Τρομερή μηχανοκίνητη πορεία των ερυθρόλευκων οπαδών για τον τελικό της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον τελικό της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/05/26, 21:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και οι φίλοι των Πειραιωτών ξεχύθηκαν από το Φάληρο πάνω στα μηχανάκια στο δρόμο προς το T- Center.

Συγκλονιστικές εικόνες από τους φίλους του Ολυμπιακού, που κατευθύνονται στο T- Center για να δουν από κοντά τον τελικό της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάνω στα μηχανάκια και τραγουδώντας συνθήματα έδωσαν τον παλμό από νωρίς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Έκλεισε” ο Κηφισός από την μηχανοκίνητη πορεία των φιλάθλων του Ολυμπιακού! pic.twitter.com/8n02Fn9WKX — SPORT24 (@sport24) May 24, 2026

ΧΑΜΟΣ στην Εθνική Οδό από την ερυθρόλευκη πορεία! pic.twitter.com/MNKDwu0mMO — SPORT24 (@sport24) May 24, 2026

Η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού προς το T-Center pic.twitter.com/LCsmU3MYMJ — SPORT24 (@sport24) May 24, 2026

Οι Πειραιώτες στοχεύουν στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου και μάλιστα στην Αθήνα μπροστά σε 16.000 φίλους της ομάδας στο T- Center.