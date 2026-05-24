Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Χιλιάδες οπαδοί των Πειραιωτών σε Πασαλιμάνι και Κορυδαλλό περιμένουν την κατάκτηση του τροπαίου

Ο Ολυμπιακός “μάχεται” με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και οι οπαδοί των Πειραιωτών περιμένουν από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του.

Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού μάλιστα, έχουν κατακλύσει δρόμους και πλατείες, για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague.

Έφτιαξαν έτσι και ατμόσφαιρα γηπέδου σε πολλά σημεία όλης της χώρας, με τις εικόνες από τον Κορυδαλλό και το Πασαλιμάνι να είναι χαρακτηριστικές του κλίματος που έχει δημιουργηθεί για το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού και την ευκαιρία του για κατάκτηση του τροπαίου.

Ετοιμάζεται έτσι και ένα ασύλληπτο πάρτι για την περίπτωση κατάκτησης του τίτλου από τον Ολυμπιακό.