Ολυμπιακός: Ρεκόρ καριέρας ο Άλεκ Πίτερς με τους 35 πόντους κόντρα στην Καρδίτσα

Απίθανη εμφάνιση του Αμερικανού με έξι εύστοχα τρίποντα
Αλεκ Πίτερς
Ο Άλεκ Πίτερς με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Καρδίτσα και έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στη νίκη του Ολυμπιακού με 120-80 κόντρα στην Καρδίτσα ο Πίτερς πέτυχε 35 πόντους ευστοχώντας σε έξι τρίποντα. Το μέχρι πρότινος ρεκόρ του Αμερικανού με τη φανέλα των Πειραιωτών ήταν οι 33 πόντοι σε παιχνίδι της περσινής Euroleague κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.

Ο Πίτερς στη GBL είχε ρεκόρ 31 πόντων σε παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανιώνιο από την τελευταία αγωνιστική της περσινής GBL.

 

Όσα έκανε ο Πίτερς στην Καρδίτσα

35 πόντοι
4/5 δίποντα
6/8 τρίποντα
6 ριμπάουντ
1 λάθος
6 κερδισμένα φάουλ
37 INDEX σε 30′

