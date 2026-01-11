Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Απίθανη επιθετική εμφάνιση και νίκη στο ντεμπούτο του Τζόουνς με «καυτό» Πίτερς

Ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ άνετα από την έδρα της Καρδίτσας με 80-120 και συνέχισε το αήττητο σερί του στη GBL, μετά και την 14η αγωνιστική.

Το γεγονός της ημέρας ήταν το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, που πέτυχε 14 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ, και άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα από τους φίλους των ερυθρολεύκων που ήταν στις κερκίδες του γηπέδου της Καρδίτσας. Στην τέταρτη περίοδο έκανε και το πρώτο του εντυπωσιακό κάρφωμα με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Η Καρδίτσα ήταν ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο (46-50 το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους), παίζοντας ωραίο και γρήγορο μπάσκετ. Στην 3η περίοδο, όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό και την ευστοχία του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να βρεθούν μπροστά με 57-85 και ουσιαστικά το παιχνίδι να μην έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Για τους Πειραιώτες ξεχώρισαν οι Ντόρσεϊ και Πίτερς που δεν σταματούσαν να σκοράρουν. Ο Πίτερς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 35 πόντους και 6 ριμπάουντ και έκανε ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε 22 πόντους και 3 ασίστ στην αναμέτρηση. Ο πάουερ φόργουορντ των Πειραιωτών ευστόχησε σε 6 τρίποντα, ενώ ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας πέτυχε πέντε σουτ από τα 6,75μ.

Ο Τζέφερσον ήταν για ακόμα μία αγωνιστική πρώτος σκόρερ της Καρδίτσας, αφού τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκούρασε αρκετά τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ που αγωνίστηκαν σχεδόν για δέκα λεπτά ο καθένας, ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη Euroleague. Ακολουθεί το παιχνίδι στην έδρα της Παρτιζάν (14/01/26, 20:30).

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος και μόνος πρώτος στη βαθμολογία της GBL με ρεκόρ 13-0 ενώ η Καρδίτσα με την ήττα είναι στη 9η θέση με ρεκόρ 4-9.

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 15η αγωνιστική η Καρδίτσα θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (17/1, 18:15) και ο Ολυμπιακός θα παίξει στο ΣΕΦ με το Μαρούσι (17/1, 16:00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 25 (6/9 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 λάθη), Μπόθγουελ 5 (7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κασελάκης 4, Ουάσινγκτον 6 (4 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Τζέφερσον Ντ. 4 (4 λάθη), Χόρχλερ 6, Λοάπης 2, Πουλιανίτης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, 4 κλεψίματα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 λάθη), Παπανικολάου 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 22 (5/9 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Χολ 13 (3 ριμπάουντ), Γουόρντ 6 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Λαρεντζάκης 9 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 9, Νετζήπογλου 5, Τζόουνς 14 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 4 (2 ασίστ).