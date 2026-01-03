Ολυμπιακός: Ρέτσος και Μεντιλίμπαρ σήκωσαν το Betsson Super Cup, η απονομή του τροπαίου στους Πειραιώτες μετά τη νίκη με 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ

Το πρώτο του τρόπαιο για το 2026 σήκωσε ο Ολυμπιακός στο ταρτάν του Παγκρητίου Σταδίου, αμέσως μετά το τέλος του τελικού με τον ΟΦΗ (3-0) που του έδωσε τον τίτλο του Betsson Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με τρία γκολ στην παράταση, από Ταρέμι, Καλογερόπουλο και Γιαζίτσι, “κλειδώνοντας” το 3-0 απέναντι στον ΟΦΗ και το 5ο του τρόπαιο στον θεσμό.

Με τη νίκη αυτή, ο σύλλογος έφτασε συνολικά τους 338 στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα. Λίγα λεπτά μετά του σφύριγμα της λήξης και τους πρώτους πανηγυρισμούς των παικτών, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συγκεντρώθηκε στη μικρή εξέδρα που στήθηκε στο Παγκρήτιο, για την απονομή του τροπαίου.

Αφού πήραν τα μετάλλιά τους, οι παίκτες του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν, με τους Παναγιώτη Ρέτσο και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαν να σηκώνουν μαζί το τρόπαιο του Betsson Super Cup.

Ακολούθησε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει για τη νέα επιτυχία της ομάδας, με τους παίκτες να συγκεντρώνονται γύρω του.

Θυμίζουμε ότι από το 2010, όταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέκτησε τα ηνία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι “ερυθρόλευκοι” έχουν σηκώσει 11 πρωταθλήματα Super League, 5 Κύπελλα Ελλάδας, 1 Super Cup αλλά και τις ιστορικές επιτυχίες με τους πρώτους ευρωπαϊκούς τίτλους (Conference League και Youth League).