Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Οι Πειραιώτες βρήκαν τρία γκολ στην παράταση και κατέκτησαν το Betsson Super Cup

Ο ΟΦΗ φάνηκε να είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, στέλνοντας τον τελικό του Betsson Super Cup στην παράταση. Ο Ολυμπιακός είδε τρία του γκολ να ακυρώνονται, αλλά έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου για 5η φορά στην ιστορία του, με τους Ταρέμι, Καλογερόπουλο και Γιαζίτζι να σκοράρουν στο έξτρα ημίωρο (3-0) και τον Τζολάκη να έχει μεγάλες επεμβάσεις. Εντυπωσιακή επέμβαση και από τον τερματοφύλακα Χριστογεώργο των Κρητικών.

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός κράτησε έτσι το αήττητό του σε τελικούς Super Cup, κάνοντας το 5/5 και κερδίζοντας έτσι τον πρώτο τίτλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το 2026. Παράλληλα, άφησε τον ΟΦΗ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες μόνο με τη συμμετοχή σε έναν τελικό, μετά από την ήττα του στον μεταξύ τους τελικό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Έκπληξη του τελικού -αλλά και MVP του- αναδείχθηκε ο Καλογερόπουλος, ο οποίος μπήκε ως αναγκαστική αλλαγή (αντί του Μπιανκόν) στο 89’. ο νεαρός αμυντικός κέρδισε πέναλτι στο 93’, με τον Ταρέμι να σκοράρει από την άσπρη βούλα, ενώ στο 107’ σκόραρε με κεφαλιά o 21χρονος αμυντικός.

Η αναμέτρηση…

Με τον αέρα να είναι έντονος στο Ηράκλειο και να προκαλεί προβλήματα, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αναλάβει επιθετικές πρωτοβουλίες με την εκκίνηση του αγώνα, αλλά ο ΟΦΗ πίεσε αποτελεσματικά στο χώρο του κέντρου προκαλώντας πρόβλημα στην ανάπτυξη των τυπικά γηπεδούχων, αναγκάζοντας τους Πειραιώτες να ψάξουν κάποιες βαθιές μπαλιές.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να… πάρει επιθετικά από τη δεξιά του πτέρυγα, με τους Ροντινέο και Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά ο ΟΦΗ αμύνθηκε αποτελεσματικά. Κάποια μακρινά σουτ των Τσικίνιο και Μπιανκόν δεν είχαν τύχη. Για τους Κρητικούς, ο Νους ήταν ο πιο κινητικός παίκτης, έχοντας και αυτός ένα άστοχο σουτ. Η ποιότητα του αγώνα, πάντως, στο πρώτο 20λεπτο δεν ήταν καλή, με τις δυο ομάδες να κάνουν πολλά λάθη.

Μουζακίτης και Τσικίνιο βοήθησαν περισσότερο στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού, με τον δεύτερο να έχει ένα καλό σουτ στο 22′ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του ΟΦΗ (η μπάλα πήγε πάνω στον Χριστογεώργο). Οι Κρητικοι όχι μόνο κράτησαν την ψυχραιμία τους, αλλά 24′ ‘αγγιξαν το 0-1. Ο Νους πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου και έφτασε λίγο πριν τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ο παίκτης των Κρητικών “έσπασε” την μπάλα στα αριστερά, ο Χατζηθεοδωρίδης έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, ο Σαλσέδο έκανε το πλασέ από τα όρια της μικρής περιοχής, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε σωτήρια

Στο 36′ ο Ολυμπιακός έφτασε στο γκολ με σουτ του Μουζακίτη εκτός μεγάλης περιοχής, αλλά διαιτητής και VAR το ακύρωσαν, βλέποντας φάουλ του Ταρέμι στον Μπόρχα, στην προσπάθεια του πρώτου να σκοράρει με “ψαλίδι” (για επικίνδυνο παιχνίδι).

Ο Ολυμπιακός πίεσε να φτάσει στο γκολ, φώναξε για πέναλτι στο 40′, σε μια εναέρια “μονομαχία” του Ταρέμι με αντίπαλο, αλλά το 0-0 δεν άλλαξε στο πρώτο 45λεπτο, με τον Χριστογεώργο να έχει σημαντικές επεμβάσεις στο σουτ του Μουζακιτη (45′) και στην κεφαλιά του Ρέτσου (45+2′).

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε δυνατά στην επανάληψη, με τον Ζέλσον Μάρτινς να παίρνει και πάλι επιθετικές πρωτοβουλίες. Οι παίκτες του ΟΦΗ, όμως, αμύνθηκαν μαζικά, αναγκάζοντας τον Ταρέμι να βγει αρκετές φορές εκτός περιοχής για να πάρει και να “σπάσει” μπάλα αλλά και να δεχθεί κάποια πάσα στην πλάτη της άμυνας των Κρητικών. Στο 72′ ο Χριστογεώργος -ο οποίος λίγα λεπτά είδε τον Έσε να τον βρίσκει άθελά του στο κεφάλι- έδιωξε ασταθώς μετά τη σέντρα του Ροντινέι, με τον Ζέλσον να εκτελεί στη συνέχεια και τον Έλληνα γκολκίπερ να μπλοκάρει.

Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε στις πρώτες του αλλαγές, με σκοπό να τονώσει σε ενέργεια την ενδεκάδα του. Την ίδια στιγμή, οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν με την ίδια ενδεκάδα, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα. Οι Κρητικοί έψαξαν τις αντεπιθέσεις και στο 85′ είδαν τον Θεοδοσουλάκη να βγαίνει σε θέση βολής απέναπτι από τον Τζολάκη, με τον Έλληνα πορτιέρε να βγαίνει νικητής. Άουτ έφυγε ένα λεπτό μετά το σουτ του Φούντα, με τον Μπιανκόν να γίνεται αναγκαστική αλλαγή αμέσως μετά και τον Καλογερόπουλο να περνάει στη θέση του.

Το ματς έφτασε τελικά στην παράταση, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να σκοράρει στο 90+10′ και τον διαιτητή και το VAR να ακυρώνουν το γκολ, για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ, που είχε την ασίστ.

Ελάχιστα μετά την έναρξη της παράτασης, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 93′ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κωστούλας πήγε με τον αγκώνα σε μονομαχία με τον Καλογερόπουλο και ο Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ταρέμι εκτέλεσε το πέναλτι και νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-0.

Έχοντας πλέον την ψυχολογία με το μέρος του, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε τα υπόλοιπα λεπτά της παράτασης και έφτασε σε δυο ακόμα γκολ, στο δεύτερο μέρος του έξτρα χρόνου. Στο 107′ ο Μουζακίτης εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, άστοχη έξοδος του Χριστογεώργου, με τον Καλογερόπουλου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Στο τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 113′. Τρία λεπτά μετά από την είσοδό του στον αγώνα, ο Γιαζίτζι ελίχθηκε πανέμορφα και εκτέλεσε τον Χριστογεώργο.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι (91′ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς (110′ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (90+2′ Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (106′ Νασιμέντο)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (106′ Νέιρα), Λαμπρόπουλος (106′ Πούγγουρας), Χατζηθεοδωρίδης (68′ Μπαΐνοβιτς), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83′ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68′ Φούντας – 90+5′ Ισέκα), Σαλσίδο

Οι νικητές του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός 5 (1980, 1987, 1992, 2007, 2026)

Παναθηναϊκός 3 (1988, 1993, 1994)

ΑΕΚ 2 (1989, 1996)