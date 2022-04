“Μικρά” αλλά σημαντικά που είδαμε στον φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Σαχτάρ Ντόνετσκ, για την ενίσχυση των Ουκρανών προσφύγων.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ξεκίνησε από την έδρα του Ολυμπιακού μια σειρά φιλικών παιχνιδιών με σκοπό την προώθηση του αντιπολεμικού μηνύματος.

Η ουκρανική ομάδα ετοίμασε και ιδιαίτερες φανέλες. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τα social media του συλλόγου, αντί για τα ονόματα των παικτών που θα αγωνιστούν, στις φανέλες θα αναγράφονται τα ονόματα των δέκα πόλεων που αντιστάθηκαν στις ρωσικές δυνάμεις.

Οι παίκτες της Σαχταρ Ντόνετσκ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με σημαίες της Ουκρανίας στους ώμους, ενώ -όπως και οι παίκτες του Ολυμπιακού- είχαν στο μπροστά μέρος της φανέλας τους το μήνυμα «Stop War».

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia’s invasion of Ukraine.



💙 Mariupol

💛 Irpin

💙 Bucha

💛 Hostomel

💙 Kharkiv

💛 Volnovakha

💙 Chernihiv

💛 Kherson

💙 Okhtyrka

💛 Mykolaiv pic.twitter.com/oiYpQ9yRyD