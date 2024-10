Ολυμπιακός: «Σημασία δεν έχει πώς αρχίζεις, αλλά πώς τελειώνεις»

Ο Ολυμπιακός έστειλε ένα μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε για την 1η αγωνιστική στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε ενάντια στην Φενέρμπαχτσε, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να γνωρίζουν την ήττα με σκορ 82-71 στην «Ulker Arena» στην πρεμιέρα της Euroleague για τη σεζόν 2024/25.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι η χρονιά είναι τεράστια και ότι ένα αποτέλεσμα δεν πρέπει να φέρει την καταστροφή, με τους «ερυθρόλευκους» μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter να κάνει μια σχετική ανάρτηση ενόψει της συνέχειας.

Kalimera!



~ It’s not about how you start, it’s about how you finish~



Ο “μαραθώνιος” της Ευρωλίγκας μόλις ξεκίνησε. Πάμε να γεμίσουμε το ΣΕΦ στην αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις (11/10, 21.15) και να “ωθήσουμε” την ομάδα μας στην πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη για τη σεζόν… pic.twitter.com/8gzOs3gZMx