Ο Τόμας Γουόκαπ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από διακοπές του στις ΗΠΑ, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να αναμένεται να συγκεντρωθούν στις 22 Αυγούστου για την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν.

Ο Τόμας Γουόκαπ έφτασε στην Ελλάδα 12 μέρες νωρίτερα από την έναρξη της προετοιμασίας και έστειλε μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο διαρκείας στο ΣΕΦ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

You have a 💌 from @twalkup23 !



Be part of the Red and White history!

Season 🎟 ➡️ https://t.co/UvzsJ91FvL

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Mvn79TW7ni