Το όνομα του Τζενάρο Γκατούζο επανήλθε στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Για την ακρίβεια, ένας Ιταλός δημοσιογράφος έφερε και πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Ιταλού προπονητή για τους Πειραιώτες.

Η επιλογή του Τζενάρο Γκατούζο φαινόταν να έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο οι Ιταλοί φέρνουν και πάλι το όνομα του Ιταλού προπονητή στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση τεχνικού.

Οι Πειραιώτες εξετάζουν, βέβαια, πολλές περιπτώσεις προπονητών, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, να υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει ξανά τον Γκατούζο στη θέση του βασικού υποψηφίου για να αναλάβει την ομάδα.

Οι Ιταλοί κάνουν λόγο για προσπάθεια του Ολυμπιακού να πείσει τον πρώην προπονητή της Νάπολι και της Μίλαν να έρθει στην Ελλάδα για δεύτερη φορά (σ.σ. υπήρξε προπονητής του ΟΦΗ) και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Πειραιά.

Rino #Gattuso is currently #Olympiacos’ main target to become the next coach from July. The greek club working to try to convince the former Napoli’s coach to accept. #transfers https://t.co/8WEZlejjxv