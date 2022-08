Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία του, ενόψει της νέας χρονιάς με την ”ερυθρόλευκη” ΚΑΕ να δημοσιοποιεί στιγμές από τις προπονήσεις της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός είναι σε ρυθμούς προετοιμασίας εδώ και μια εβδομάδα, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να πατάνε το γκάζι προκειμένου να παρουσιαστούν ετοιμοπόλεμοι ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μάλιστα δεν παρέλειψε να αναρτήσει σχετικό βίντεο από την προετοιμασία των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα, «Δεν υπάρχει δόξα στην προπόνηση, αλλά χωρίς προπόνηση δεν υπάρχει δόξα”.

⚪️ Stepping up the pace!



🏀 “There is no glory in practice, but without practice, there is no glory.”



📹 https://t.co/Gcc3DwF4HX

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogehterWeFight pic.twitter.com/Y5TP2KDF3z