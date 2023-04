Η Euroleague παρουσίασε τις καλύτερες φάσεις της ιστορικής χρονιάς του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, όπου η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε την κορυφή στην κανονική διάρκεια της Euroleague και η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μεταξύ αυτών είναι το νικητήριο καλάθι του Κώστα Σλούκα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης το κάρφωμα αλά ΛεΜπρόν Τζέιμς του Κώστα Παπανικολάου στο Βερολίνο απέναντι στην Άλμπα, αλλά και το νικητήριο σουτ του Σάσα Βεζένκοφ κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας

Δείτε το βίντεο:

Check out some of the BEST plays from the Greek giants 🙌#EveryGameMatters pic.twitter.com/Wc55n876TA