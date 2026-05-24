Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στην ΚΑΕ για την κατάκτηση της Euroleague

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε συγχαρητήρια στην μπασκετική ομάδα των “ερυθρόλευκων” για την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο T-Center Athens και σήκωσε την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα του, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να δίνει συγχαρητήρια στην μπασκετική ομάδα.

“Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague”, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Το “παρών” στο γήπεδο έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον γιο του, Μιλτιάδη.

