Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στην ΚΑΕ για την κατάκτηση της Euroleague

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε συγχαρητήρια στην μπασκετική ομάδα των “ερυθρόλευκων” για την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο T-Center Athens και σήκωσε την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα του, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να δίνει συγχαρητήρια στην μπασκετική ομάδα.

“Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague”, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης!



Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague! / Big congratulations to @Olympiacos_BC for winning the @EuroLeague! pic.twitter.com/t2AzUhdLPy — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 24, 2026

Το “παρών” στο γήπεδο έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον γιο του, Μιλτιάδη.