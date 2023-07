Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Τζοέλ Μπολομπόι και ο έμπειρος σέντερ αποτελεί κι επίσημα παρελθόν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Μπολομπόι δεν ενθουσίασε με την παρουσία του στον Ολυμπιακό και έτσι έχασε στο δεύτερο μισό της σεζόν και τη θέση του δεύτερου ψηλού στην ομάδα από τον Ταρίκ Μπλακ.

Οι Πειραιώτες απέκτησαν φέτος και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, οπότε έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους με τον Μπολομπόι, τον οποίο και αποχαιρέτησαν στα social media, γράφοντας: «Σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στην ομάδα! Καλή τύχη στις μελλοντικές σου προσπάθειες».

🙏🏾 @joelbolomboy thank you for everything you have offered to the team! Best of luck to you in your future endeavors! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/CrohyOIt4O