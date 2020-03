Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ιταλίας αποφάσισε να βάλει “λουκέτο” στα γήπεδα της χώρας, σε μία προσπάθεια καταπολέμησης του κορονοϊού, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague.

Με βάσει την παραπάνω απόφαση, όλοι οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι μέχρι και τις 3 Απριλίου θα αναβληθούν, αλλά όπως ενημερώνουν τα ιταλικά ΜΜΕ, η “ισχύς” της Επιτροπής δεν ξεπερνά αυτή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ως εκ τούτου, παιχνίδια όπως αυτό της Euroleague είναι πιθανό να διεξαχθεί έστω και κεκλεισμένων των θυρών.

Κορονοϊός: Αναστολή όλων των πτήσεων από και προς Βόρεια Ιταλία

Οι Πειραιώτες είναι αναγκασμένοι έτσι, να περιμένουν επίσημη ενημέρωση από τη διοργανώτρια αρχή, την ώρα που έχουν ανασταλεί στην Ελλάδα και οι πτήσεις από και προς το Μιλάνο, μετά από έτερη απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Italian Olympic Committee CANNOT rule on International Competitions.

This mean that EuroLeague/EuroCup/BCL games with Italian teams involved are expected to be played behind closed doors till April 3, 2020 https://t.co/ri0224Msyl