Greek Basketball League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής – Ποια παιχνίδια θα μεταδώσει ο ΣΚΑΙ

Η δράση στη Greek Basket League για τη σεζόν 2026-2027 ξεκινάει το Σαββατοκύριακο (3-4/10/2026) με τη διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής, η οποία δεν περιλαμβάνει κάποιο ντέρμπι αλλά αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Από τη φετινή σεζόν, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ αλλάζει τηλεοπτική στέγη και από την ΕΡΤ μετακόμισε στον ΣΠΟΡ FM TV και τον ΣΚΑΙ.

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Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν 5 αναμετρήσεις, με το παιχνίδι Καρδίτσα – Άρης να μεταδίδεται από τον ΣΚΑΙ και τα υπόλοιπα από τον ΣΠΟΡ FM TV.

Την Κυριακή θα διεξαχθούν 2 αναμετρήσεις, οι οποίες θα μεταδοθούν από τον ΣΚΑΙ. Πρόκειται για τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – Βίκος και Ηρακλής – Ολυμπιακός.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Κυριακή 4 Οκτωβρίου