Ο Ολυμπιακός έδωσε πριν δύο χρόνια τα “κλειδιά” στον Πέδρο Μαρτίνς και σίγουρα δεν το μετάνοιωσε με τους Πειραιώτες να “τρέχουν” φέτος μια εκπληκτική σεζόν πριν αυτή διακοπεί ξαφνικά από τον κορονοϊό.

Κι ίδιος ο Μαρτίνς όμως, εμφανίστηκε περήφανος για όσα έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός από τότε που ανέλαβε ο ίδιος τη θέση του προπονητή, γεγονός το οποίο και σχολίασε στο twitter, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των δύο ετών στον πάγκο της ομάδας.

«Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, έγινα προπονητής του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ περήφανος για το μέχρι τώρα ταξίδι, και περιμένω να μπούμε ξανά στο γήπεδο και να ανταμείψουμε τους απίστευτους φιλάθλους μας με τρόπαια. Μέχρι τότε, μείνετε ασφαλείς».

1/ Two years ago today, I became the coach of Olympiacos! I'm proud of the journey so far, and I look forward to getting on the pitch again to reward our unbelievable fans with trophies. Until then, stay safe! 🔴⚪ pic.twitter.com/7qmj16vKBv