Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μπουχαλάκη για το απίστευτο γκολ που έβαλε (pic)

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης χάρισε την πρόκριση στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με το απίστευτο γκολ που πέτυχε κόντρα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού μετά το σπάνιας ποδοσφαιρικής οξυδέρκειας γκολ που σημείωσε, δημοσίευσε μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

«Κρυφτό. Τα παιχνίδια μυαλού πάντα κερδίζουν. Ημιτελικά Κυπέλλου, ερχόμαστε», έγραψε.

Hide and seek. Mind games always win 👀 🧠 semi-finals here we come 🔴⚪ #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #AB5 pic.twitter.com/ZKqdJhJMs4